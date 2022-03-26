مريم بندق

علمت "الأنباء" أن الحكومة ستقدم مشروع قانون منفصلا لصرف منحة الـ 3000 دينار للمتقاعدين وزيادة معاشاتهم 20 دينارا سنويا لتحقيق سرعة الصرف وتنفيذ تصريحات وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، المتضمنة صرف المنحة قبل رمضان، خصوصا أن أنظمة "التأمينات" جاهزة لإيداع المنحة في حسابات 165 ألف متقاعد قبل رمضان حسب ما نشرته "الأنباء" في 21 الجاري.



من الأهمية ذكر أن "الأنباء" ، نشرت في عددها الصادر الجمعة الموافق 25 الجاري ، تحت عنوان صرف الـ 3000 فور صدور القانون، وتضمن النشر مشروع قانون الحكومة بصرف المنحة، وزيادة المعاشات 20 ديناراً سنويا على أن تطبق هذه الزيادة اعتباراً من أغسطس 2023 حفاظا على حق المتقاعدين في صرف زيادة الـ 30 دينارا الذي يحين موعده أغسطس المقبل.