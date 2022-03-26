أطلقت وزارة السياحة والآثار المصرية الجمعة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، النسخة الأولى من كأس الهيئة (ETA Cup) لسباق اليخوت الشراعية، والتي يتم تنظيمها بمحافظة البحر الأحمر، على مدار يومين.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عمرو القاضي في بيان، إن إقامة هذا السباق يأتي في إطار جهود وزارة السياحة والآثار لتعظيم سياحة اليخوت والترويج لها، ما يأتي في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، بشأن وضع استراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت على مستوى الجمهورية، حيث تم إصدار قرار تشكيل لجنة وزارية عليا لوضع الاستراتيجية في يونيو 2021.

وأشار القاضي إلى أهمية المشاركة في سباقات اليخوت الشراعية الكبيرة ما يعد أحد عوامل الجذب السياحي لمصر وإبراز ما يتمتع به المقصد السياحي المصري من منتجات سياحية متميزة مثل منتج سياحة اليخوت والذي يجذب فئة السائحين ذوي الإنفاق المرتفع.

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة أنه من المقرر أن تقوم الهيئة خلال الفترة القادمة برعاية سلسلة من سباقات اليخوت، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بمثل هذه السباقات والفعاليات، كبداية لأنشطة عدة في مجال اليخوت يتم الاعداد لها حاليا.

من جانبه، قال الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار المصري للتحول الرقمي، وأحد المشاركين بالسباق، إن السباق يقام على المسطح المائي الواقع أمام مدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بمشاركة 13 يختا شراعيا تتراوح أطوالها من 9 إلى 15 مترا ويقود كل يخت طاقم مكون من 5 بحارة على الأقل.

وأضاف شريف أن مسار السباق يمتد إلى مسافة تتراوح ما بين 10 إلى 12 ميلا بحريا يقطعها المتسابقون في زمن لا يزيد عن 90 دقيقة تبعا لقوة الرياح.