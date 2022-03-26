أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) فتح باب الترشح للدفعة الأولى من برنامج المهنيين الشباب لعام 2022، الذي يتيح الفرصة للكفاءات الشابة في العالم الإسلامي لقضاء فترة 24 شهرًا من التأهيل المهني في أحد قطاعات أو إدارات أو مراكز الإيسيسكو المتخصصة بمقر المنظمة في العاصمة المغربية الرباط.

وأفاد بيان للإيسيسكو، بأن هذا البرنامج يأتي في إطار رؤية منظمة الإيسيسكو واستراتيجية عملها الجديدة، التي ترتكز على تبني رؤى الشباب، والعمل على بناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم القيادية والمهنية؛ من أجل المساهمة في تكوين جيل يتميز بالمسؤولية والاحترافية، سعيًا إلى تحديث مجالات التربية والعلوم والثقافة في دول العالم الإسلامي.

وأوضح البيان أن شروط الترشح لبرنامج الإيسيسكو للمهنيين الشباب لعام 2022، تتطلب أن يكون المترشح حاملًا لجنسية إحدى الدول الأعضاء في منظمة الإيسيسكو، وألا يزيد عمره عن 35 عامًا، عند فتح باب الترشح، ويكون حاملًا لشهادة البكالوريوس على الأقل، أو ما يعادلها في مجالات التربية والعلوم والثقافة، والمجالات ذات الصلة بعمل منظمة الإيسيسكو، وأن يتقن المترشح لغة واحدة على الأقل من لغات عمل الإيسيسكو الثلاث (العربية، والإنجليزية، والفرنسية).

وبحسب البيان، يتعين على المترشح ملئ استمارة التسجيل، وإرسالها إلى منظمة الإيسيسكو قبل 15 أبريل القادم، وسيتم التواصل مع المرشحين من أجل إجراء امتحانات تحريرية ومقابلات عن بُعد.