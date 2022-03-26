أظهرت بيانات جمركية أن صادرات كوريا الجنوبية من الوجبات الخفيفة سجلت مستوى قياسيًا العام الماضي، على خلفية الطلب القوي للمستهلكين الذين يقضون الكثير من الوقت في المنزل وسط جائحة فيروس كورونا وتزايد شعبية الثقافة الكورية.

ووصلت صادرات البلاد من الوجبات الخفيفة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 466 مليون دولار أمريكي العام الماضي، وهو ما يمثل زيادة قدرها 1ر13 في المئة عن العام السابق عليه، بحسب بيانات هيئة الجمارك الكورية، والتي أوردتها وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية وارتفعت شحنات الوجبات الخفيفة أيضًا بنسبة 6ر16 في المئة إلى 75 مليون دولار في أول شهرين من العام الجاري.

وقالت الهيئة إن صادرات الوجبات الخفيفة ارتفعت بفضل الطلب القوي للمستهلكين الذين يقضون الكثير من الوقت في المنزل وسط الجائحة وتزايد شعبية الثقافة الكورية.

وكانت الولايات المتحدة أكبر وجهة للصادرات الكورية من الوجبات الخفيفة العام الماضي بقيمة 94 مليون دولار، تلتها اليابان بقيمة 89 مليون دولار، ثم الصين بقيمة 87 مليون دولار.

وكانت شحنات السلع المخبوزة، بما فيها الفطائر، هي الأكبر حيث بلغت 335 مليون دولار، ثم الحلويات مثل حلوى الهلام بقيمة 110 ملايين دولار، ثم الشوكولاتة بقيمة 21 مليون دولار.