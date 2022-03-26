عاطف رمضان



قال مدير مركز نظم المعلومات والمتحدث الرسمي باسم وزارة الأشغال العامة م. احمد سعد الصالح ل "الانباء" ان الوزارة ستبدأ في استلام تظلمات موظفي الوزارة والهيئة العامة للطرق والنقل البري بشأن مكافأة الصفوف الأمامية، وذلك لمدة 5 أيام عمل، اعتبارا من صباح يوم الأحد الموافق ٢٧ مارس الجاري وحتى نهاية دوام الخميس الموافق ٣١ مارس الجاري .



واضاف الصالح أنه عقب الانتهاء من استلام التظلمات سيتم بحثها ودراستها من خلال اللجنة المشكلة للبت في هذا الأمر، وسيتم رفع أسماء من ستقبل تظلماتهم في ضوء الوثائق والمستندات المؤيدة لتظلمهم إلى الجهات المسؤولة تمهيدا لصرف مستحقاتهم.