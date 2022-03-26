تضررت صناعة الصحف والطباعة في سريلانكا بسبب النقص الحاد في مواد الطباعة، مما اضطرها إلى إجراء خفض في المطبوعات وتأجيل الامتحانات المدرسية، حسبما أعلن مسؤولون وبسبب نقص ورق الصحف، أعلنت واحدة من المجموعات الصحفية الرائدة في البلاد تعليق إصدار طبعة يوم السبت من صحيفتين، وعوضا عن ذلك ، سيتم إصدار طبعة إلكترونية فقط في حين أقدمت صحف أخرى على تخفيض عدد صفحاتها.

وقال متحدث باسم صحف "أوبالي" إن قرار تعليق إصدار الصحيفتين يعد أمرا مؤسفا، بيد أنه تعذر تجنب ذلك لنقص ورق الصحف.

وتسبب هذا الوضع فى تحول بعض الصحف الأسبوعية إلى شهرية.

ويرجع عجز البلاد عن استيراد ما يكفي من ورق للصحف بسبب نقص رصيد الدولارات المخصصة للاستيراد.

كما اضطرت الحكومة أيضا إلى تأجيل الامتحانات المدرسية بسبب نقص الأوراق اللازمة لطباعة الأسئلة. وقامت الحكومة كذلك بتخفيض طباعة المستندات الرسمية.