حذر عالم أوبئة بريطاني من وجود فرصة كبيرة لظهور متحور جديد لكورونا يكون أسوء من متحور "أوميكرون" الذي يعرف بسرعة انتشاره في غضون العامين القادمين.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" - نقلا عن عالم الأوبئة البريطاني كريس ويتي - أن فيروس كورونا سيستمر في إظهار المفاجئات لنا على مدار الأعوام القادمة، بل وأن مخاطره ستظل تشكل تهديدا بالوفاة للبشر لفترات طويلة.

وحذر العالم البريطاني من أن ظهور أي متحور جديد لفيروس كورونا سيسبب "مشكلات أسوء" من التي ظهرت مع متحور "أوميكرون"، مشيرا إلى أنه من الخطأ اعتبار أن وباء كورونا أصبح "متوطنا" وليس عالميا وأنه أصبح فيما وصفه "بالحالة المستقرة" الأمر الذى دفع الكثير من دول العالم إلى رفع القيود المرتبطة بفيروس كورونا والتعايش معه.