أعلنت وزارة الصحة الأسترالية، أنها ستقدم جرعة رابعة من لقاحات مضادة لفيروس "كورونا" للأشخاص التي تتجاوز أعمارهم 65 عامًا اعتبارًا من الشهر المقبل، وسط انتشار سلالة أوميكرون بين السكان.

وأفادت الوزارة - في بيان - بأن المجموعة الاستشارية العليا للقاحات، وافقت على الجرعة الرابعة للفئات الضعيفة وهم أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، والسكان الأصليين الذين تزيد أعمارهم على 50 عامًا، والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة والمقيمين في دور الرعاية.

وقال وزير الصحة جريج هانت إن الجرعة الإضافية ستكون متاحة اعتبارًا من 4 أبريل، قبل شهرين تقريبًا من بداية فصل الشتاء في أستراليا، للأشخاص الذين تناولوا جرعة ثالثة قبل أربعة أشهر على الأقل.

وأضاف هانت: "المعزز هو أفضل حماية لك ضد أشد تأثيرات كورونا وقد يوفر الحماية ضد الفيروس على المدى الطويل".

وتابع أن الأشخاص الذين يصلون إلى أستراليا لن يضطروا بعد الآن إلى تقديم شهادة اختبار كورونا سلبي اعتبارًا من 17 أبريل.

وفي الأسابيع الستة الماضية، أوصت دول أخرى، بما في ذلك فرنسا وألمانيا والسويد وكذلك السلطات الصحية في إنجلترا، بجرعة رابعة من لقاح ضد كورونا للفئات الأكثر ضعفًا، بما في ذلك كبار السن.

وقامت أستراليا، بتطعيم أكثر من 20 مليون شخص بشكل كامل ضد كورونا.