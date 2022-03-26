وضع علماء الفلك خريطة دقيقة لكيفية تشكل مجرتنا، مجرة درب التبانة، وتطورها في مرحلتي البداية والنشوء، وذلك باستخدام بيانات مسح للفضاء حصل عليها التلسكوب الطيفي للألياف متعدد الأجسام بمنطقة السماء الكبيرة (لاموست) في الصين، والقمر الصناعي (غايا) التابع لوكالة الفضاء الأوروبية.

وتم نشر الدراسة يوم الخميس الماضي في مجلة (الطبيعة) كقصة رئيسة لغلاف المجلة، حيث تضمنت الدراسة تحليلاً لحوالي 250 ألف نجم عملاق بأعمار دقيقة للغاية، مشيرة إلى أن تكوين القرص السميك القديم للمجرة بدأ منذ حوالي 13 مليار سنة، أي بعد 800 مليون سنة فقط من تاريخ الانفجار الكوني الكبير.

وقام شيانغ ماو شنغ، وهانز والتر ريكس، من معهد "ماكس بلانك" لعلم الفلك، قاما بتحليل ملايين أطياف النجوم التي رصدها "لاموست"، فضلاً عن مواقع وحركة 1.4 مليار نجم رصدها القمر الصناعي "غايا".

وأظهرت النتائج أن تطور المجرة يُمكن تقسيمه إلى جزأين: المرحلة المبكرة من 13 مليار سنة إلى 8 مليارات سنة ماضية، عندما تشكلت الهالة النجمية والقرص السميك، والمرحلة اللاحقة عندما تشكل القرص الرفيع.

وتشكلت معظم تلك النجوم في قرص سميك منذ حوالي 11 مليار سنة، عندما اندمجت غايا سوسيج، بقايا مجرة قزمة، مع مجرتنا، ما أضاف ما لا يقل عن ثمانية عناقيد كروية إلى جانب 50 مليار كتلة شمسية من النجوم، والغاز والمادة المظلمة.

وعلى مدار خمسة إلى ستة مليارات سنة بعد ذلك التاريخ، شهدت المجرة تخصيباً مستمراً للعناصر الكيميائية، وصل في النهاية بعامل 10، بينما تمكن الغاز المكون للنجوم من البقاء في حالة مختلطة جيدة، وفقاً للدراسة.

وقال الباحثون إن عمر هذه النجوم، وتكوينها وحركتها، قد سلّط الضوء على العمليات الديناميكية التي تفاعلت لتكوين مجرتنا. /