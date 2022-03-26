قضت محكمة أمريكية بتعويض قدره 14 مليون دولار لمتظاهري مدينة (دنفر) عاصمة ولاية (كولورادو)، الذين احتشدوا في مسيرات العدالة العرقية خلال عام 2020، بعد أن وجدت هيئة المحلفين أن الشرطة استخدمت القوة المفرطة ضدهم.

وأفادت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، اليوم /السبت/، بأن هيئة محلفين مؤلفة من 8 أفراد وجدت أن 11 محتجًا قد انتهكت حقوقهم في حرية التعبير وحقوقهم في الحماية من القوة غير المعقولة، بينما انتهكت حقوق حرية التعبير للآخرين فقط.

وجاءت الدعوى بعد أن استخدمت الشرطة بنادق تحتوي على أكياس من مادة (كيفلر) مملوءة بالرصاص لقمع الاحتجاجات، وحصل زاك باكارد، أحد المحتجين، على 3 ملايين دولار بعد إصابته برصاصة في رأسه ونقله إلى وحدة العناية المركزة.

جدير بالذكر أن الاحتجاجات كانت قد بدأت ردا على مقتل جورج فلويد "الرجل الأسود" الذي قتلته الشرطة في مايو 2020.