واصل مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي التراجع في أواخر آذار/ مارس الجاري ليصل إلى أدنى مستوى له خلال عقد من الزمان ، مع تعرض الدخل للتآكل بسبب ارتفاع معدلات التضخم ، وزاد من حدته حالة عدم اليقين بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء وتراجع مؤشر جامعة ميشيجان لثقة المستهلكين خلال الشهر الحالي إلى 4ر59 نقطة من 7ر59 نقطة في وقت سابق من الشهر الجاري ، فيما دعت متوسط التقديرات إلى عدم إجراء أي تغيير في المسح الذي اجرته بلومبرج بين المحللين الاقتصاديين.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه البيانات جاءت متفقة بدرجة كبيرة مع توقعات المحللين الذين استطلعت رأيهم والتي كانت 8ر70 نقطة.

ولا يزال المستهلكون يتوقعون ارتفاع معدلات التضخم بنسبة 4ر5% خلال الفترة العام المقبل، كما يتوقعون أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي قدره 3% في غضون 5 إلى 10 سنوات بدون تغيير عن شهر شباط/ فبراير الماضي.