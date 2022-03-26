تبادل عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي مع الدكتور فاضلي زون رئيس منظمة برلمانيي جنوب شرق آسيا ضد الفساد نائب رئيس المنظمة البرلمانية العالمية لمكافحة الفساد، وجهات النظر بشأن دور البرلمانيين في مكافحة الفساد والتعاون المؤسسي بين البرلمان العربي وهاتين المنظمتين المعنيتين بمكافحة الفساد، وكذا التعاون مع المنتديات البرلمانية الآسيوية، مثل المنتدى البرلماني لآسيا والمحيط الهادئ، والجمعية البرلمانية الدولية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا.

جاء اللقاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، والتي تستضيفها مدينة بالي الإندونيسية.

واستعرض العسومي بعض آليات العمل المقترحة خلال الفترة القادمة على نحو يمكن من خلاله تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم قضايا الدول العربية والإسلامية، خاصة في ظل الرئاسة الإندونيسية الحالية لمجموعة العشرين، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بشأن آليات تعزيز دور البرلمانيين في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.. مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك في هذا المجال من خلال بعض المبادرات المشتركة.

ومن جهته، أعرب الدكتور زون عن تقديره للبرلمان العربي والدور الذي يقوم به، مؤكداً حرصه الشديد على اللقاء مع وفد البرلمان العربي برئاسة العسومي خلال فترة تواجده في إندونيسيا.

وكما أعرب عن حرصه على توثيق علاقات التعاون مع البرلمان العربي، مستعرضا بعض القضايا المتعلقة بدور البرلمانيين في مكافحة الفساد، وذلك بحكم المنصبين الإقليمي والدولي، اللذين يشغلهما في هذا السياق.