كشف مشاركون في مؤتمر دولي في الامارات أن القطاع الصحي بالدولة تمكن من تبديل مفصل اصبع الابهام بمفصل اصطناعي، لتكون الإمارات أول دولة في منطقة الخليج تقدم هذه الخدمة الطبية.

وأعلن المشاركون بمؤتمر التدخل الجراحي الدقيق لجراحة اليد، المنعقد بمعهد الشارقة الجراحي في جامعة الشارقة، عن طريقة جديدة لفتح الضغط على العصب الأوسط في اليد تستخدم المنظار لأول مرة في الامارات، مشيرا إلى أن هذا المنظار هو الأحدث في العالم في فتح خنق عصب اليد.

وناقش المشاركون في المؤتمر، وعددهم 14 جراحا من المتخصصين في جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية في دول الخليج، التقنيات الحديثة في مجال جراحات اليد والجراحات الميكروسكوبية والعمليات الجراحية بالأشعة الصوتية " السونار" وفتح الضغط على العصب الأوسط باليد.

وقال الدكتور مروان بوالوذنين، استشاري جراحة اليد والكتف و الاعصاب في مستشفى برجيل للجراحة المتطورة بدبي، رئيس المؤتمر، ان "استخدام المفصل الاصطناعي لابهام اليد، بدأ توفيره مؤخرا ويؤدي لنتيجة شفاء أسرع والعودة للحياة الطبيعية يكون أفضل".