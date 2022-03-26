تعيش الفنانة المصرية وفاء عامر حالة من النشاط الفني حيث تطل على جمهورها في دراما رمضان المقبل بأربعة وجوه مختلفة تظهر خلالهم بشخصيات مختلفة ومتنوعة تحمل بين طياتها الإثارة والتشويق.

وروجت الفنانة وفاء عامر اليوم الخميس لمسلسلها (السر) بفيديو نشرته عبر حسابها بموقع "انستجرام ، وقالت: انتظرونا في مسلسل (السر) في رمضان 2022 .. السر فين.. السر في بير".

ويأتي الإعلان عن عرض المسلسل بعد تأجيل لأكثر من ٤ سنوات، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى حول محامية لها علاقة برجل أعمال، وتكتشف المحامية خلال العمل سر خطير بخصوصه، مما يؤدي إلى وقوع العديد من الخلافات بينهما.

ويشارك في بطولة المسلسل حسين فهمى، ونضال الشافعي، وريم البارودي، ومايا نصري، ومحمد سليمان ونور الكاديكي، ومازن السماحي ومنة جلال ، وألفت عمر وتأليف حسام موسى، وإخراج محمد حمدى.

بينما حظى إعلان ترويجي لمسلسلها (بيت الشدة) بمشاهدة وتفاعل من المتابعين ورواد موقع التواصل الاجتماعى منذ طرحه، وظهرت فيه بصورة مختلفة فى الشكل والمضمون حيث تجسد شخصية شريرة تسخر العفاريت فى المسلسل.

وأعربت وفاء عن تحمسها للمسلسل، لأنها تقدم شخصية مختلفة عن أدوارها السابقة، معتبرة أن دورها في (بيت الشدة) الأقرب إلى قلبها .

وتجسد وفاء عامر فى المسلسل شخصية "فلك" وهى سيدة انتهازية قوية تمر بالعديد من المراحل والصراعات فى حياتها وترغب فى السيطرة على كل من حولها، خاصة أن ظهورها فى الفيديو يبدأ بتوجيهها تهديدات لكل من يحاول التفكير من الاقتراب من بيت الشدة.

وتدور أحداث المسلسل حول بيت مهجور تنسج عنه قصص خيالية عن سكون العفاريت والشياطين فيه حيث تطلب وفاء عامر من أحدهم أن يجعل كل السكان حول البيت تحت رجلها.

ويشارك فى بطولة المسلسل وأحمد وفيق، وإيهاب فهمى، ومها أحمد، ومحسن منصور ،ومدحت تيخا، وصبرى عبد المنعم، ومحمد مهران، وأحمد التهامى، وتأليف ناجى عبدالله، وإخراج وسام المدنى.

بينما كشفت وفاء عامر عن شخصيتها بمسلسلها الرمضاني (راجعين يا هوا) حيث تجسد دور سيدة تدعى يسرية تقيم بالقصر وتكون محورا محركا لعدد من الأحداث.

وأكدت أن دورها في المسلسل يمثل الصراع ما بين الطيبة والشر، مشيرة إلى أنها سعيدة بتقديم أعمال تحقق عددا كبيرا جدا من المشاهدة، متمنية أن يلاقي دورها في المسلسل إعجاب الجمهور.

والمسلسل مأخوذ عن قصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، معالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد سلامة، ويشارك في بطولته خالد النبوي، نور، هنا شيحة، وأحمد بدير، وأنوشكا، وإسلام إبراهيم، ونور خالد النبوي، وجلا هشام.

وتطل وفاء عامر فى مسلسل (جزيرة غمام ) كضيف شرف حيث نشرت صورة لها من كواليس المسلسل وهي ترتدي زي سيدة صعيدية ضمن أحداث العمل الذى تدور أحداثه قبل 100 عام وتحديدا في حقبة العشرينيات حول جزيرة بالصعيد تتعرض للعديد من المواقف بعد دخول الغجر إليها وتتطور الأحداث بشكل متسارع.

ويشارك في بطولة المسلسل طارق لطفى ، ومى عز الدين ، وأحمد أمين ، وفتحي عبد الوهاب ، ومحمد جمعة ورياض الخولي وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى.