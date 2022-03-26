ستتلقى حيوانات وحيد القرن السوداء المهددة بالانقراض في جنوب إفريقيا مساعدة غير اعتيادية من بورصة وول ستريت، إذ أعرب المستثمرون عن رغبتهم في شراء نوع جديد من السندات تصدرها البنك الدولي بهدف تمويل جهود الإنقاذ.

وستصدر الجهة المقرضة، ومقرها واشنطن، ضمن هذا المشروع الرائد الذي يقضي بزيادة أعداد حيوانات وحيد القرن داخل منتزهين في البلاد، سندات بقيمة 150 مليون دولار في 31 آذار/مارس.

وبدل دفع فوائد سنوية أو نصف سنوية للمستثمرين، ستعود الأرباح إلى طاقم عمل المتنزهين بهدف توظيفها في مكافحة الصيد غير القانوني وفي تحسين ظروف عيش الحيوانات.

ويشير البنك الدولي إلى أنّ الأموال ستعود إلى متنزه "أدو إليفانت" الوطني ومحمية "غرايت فيش ريفر" الطبيعية.

ويأمل المسؤولون في أن تمثّل هذه السندات التي تُحضَّر منذ عامين وسيلة جديدة لجمع أموال من جهات خاصة بهدف تمويل أعمال مرتبطة بجهود الحفظ أو غيرها من المشاريع البيئية.

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في بيان "إنّ مشروع +رينو بوند+ يمثّل مقاربة ثورية لإتاحة الاستثمارات من جانب القطاع الخاص في الأصول العامة العالمية المتمثلة في هذا المشروع بالحفاظ على التنوع البيولوجي، وهو تحدٍّ كبير للتنمية العالمية".

وعند استحقاقه بعد خمس سنوات، سيُباع السند الذي حُدد سعره الأربعاء، بنسبة 94,84 في المئة من قيمته الاسمية، ما يمنح المستثمرين حداً أدنى مضموناً من العائدات بمجرد استحقاق السند.

ويمكن للمستثمرين كذلك الحصول على حصة من أموال صناديق الاستثمار المخصصة للبيئة في العالم والبالغة قيمتها 13,8 مليون دولار، في حال ارتفعت أعداد حيوانات وحيد القرن.