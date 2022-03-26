نصح وزير النقل الألماني فولكر فيسينج بالاستمرار في ارتداء الكمامة في الحافلات والقطارات، حتى وإن لم يعد ارتداء الكمامة إلزاميا.

وفي تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية قال الوزير المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر، إن من المنتظر إلغاء الارتداء الإجباري للكمامة "في أقرب وقت ممكن، ورغم ذلك فإنني أعول كثيرا على الاستمرار في ارتداء الكمامة في الحافلات والقطارات".

وأضاف فيسينج أن إلغاء الارتداء الإجباري للكمامة لا يعني حظر ارتدائها.

يذكر أن الحزب الديمقراطي الحر يعول على زيادة المسؤولية الذاتية في التعامل مع الجائحة.

وكانت أعداد الإصابات بعدوى كورونا عاودت الوصول إلى مستويات قياسية في ألمانيا في الفترة الأخيرة.

من جانبه، انتقد نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الليبرالي، زيب مولر، خطط الحكومة المتعلقة بارتداء الكمامة، وقال إن " من الجنون الاستغناء الآن عن إجراء ارتداء الكمامة البسيط والفعال في قطاعات واسعة".

وطالب حكومة ائتلاف "إشارة المرور" بإدخال تحسينات على هذه الخطوة، ورأى أن وزير الصحة كارل لاوترباخ هو من يتحمل المسؤولية وحده عن هذه الأوضاع الخاطئة.

ولفت مولر إلى أنه قد حدث الآن ما كان تحالف المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، المسيحي حذر منه "وها نحن نرى زيادة في الأعباء على النظام الصحي، ليس بسبب عبء المرض بل لأن أطقم العاملين يضطرون إلى الدخول في عزل بشكل متتال".

واختتم مولر تصريحاته قائلا إن الاضطرار إلى معاودة تأجيل عمليات جراحية بعد عامين من الجائحة، أمر لا يمكن وصفه.