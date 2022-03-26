وصف الرئيس الأميركي جو بايدن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالـ "الجزار" وذلك خلال لقائه لاجئين أوكرانيين في وارسو.

وردًا على سؤال حول رأيه بالرئيس الروسي نظرًا لما يفعله بهؤلاء الناس، قال بايدن "إنه جزّار".

واعتبر أن بوتين كان "يعوّل على انقسام حلف شمال الأطلسي" "الناتو" مشددا على أن هذا الانقسام لم يقع.

وقال بايدن لنظيره البولندي أندري دودا خلال زيارة لوارسو إن الولايات المتحدة تعتبر البند الخامس من معاهدة حلف شمال الأطلسي الخاصة بالدفاع المشترك "واجبًا مقدسًا".



وقال بايدن لدودا "يمكنكم الاعتماد على ذلك... من أجل حريّتكم وحريّتنا"، فيما قال الرئيس البولندي إن مواطنيه يشعرون "بتهديد كبير" من جراء النزاع الدائر في أوكرانيا.



واستعاد بايدن في تصريحه عن الحرية مقولة كانت سائدة إبان الانتفاضة البولندية على الاحتلال الروسي تستخدم في سياق إظهار أن التمرد على الإمبراطورية الروسية يرمي إلى تحرير الشعبين البولندي والروسي من طغيان القياصرة.