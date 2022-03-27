القاهرة - محمد صلاح



يحرص نجوم ونجمات الوسط الفني على الاحتفال بقدوم شهر رمضان الكريم عن طريق شراء الفانوس، وتختلف الأذواق ما بين الفانوس القديم والحديث المتطور. «الأنباء» ترصد حكايات الفانوس مع نجوم الفن في السطور التالية:



الفنان رامز جلال ما زال حريصا على تذكر فانوس رمضان في طفولته، وكيف كان وما زال يمثل له أحد أهم علامات شهر الخير، ولكنه يحرص على شراء أحدث الفوانيس ومتابعة الموديلات الجديدة حتى لو كانت مستوردة، وما زال يحتفظ بالفانوس أبو شمعة النحاسي.



وتستدعي الفنانة سمية الخشاب ذكريات طفولتها بالأسكندرية وشراء والدتها فانوسا جديدا كل عام واللعب به مع صديقاتها وجيرانها، وبعد أن أصبحت نجمة لم تترك الفانوس، وقبل هلال الشهر تزين منزلها بعشرات الفوانيس مختلفة الأحجام والموديلات.



وتحرض الفنانة ليلى علوي بشدة على شراء عدد من فوانيس رمضان بأحجام مختلفة وتقوم بإهدائها لأفراد أسرتها مع احتفاظها بفانوسها المفضل الذي تحتفظ به منذ سنوات كبيرة، وتستقبل الشهر الشهر الكريم بزينة رمضان في منزلها.



وتعتبر الفنانة سوزان نجم الدين أن الفانوس أحد الطقوس الأساسية في استقبال الشهر المعظم، لذلك تبحث عن أحدث الفوانيس والقديم منها لتجمع بين الأصالة والتطور، وتهدي أولادها الفوانيس، وتسعد دائما بوجود الفانوس في مكان مميز بجوار مائدة الطعام.



وفاجأ الفنان المثير للجدل محيي إسماعيل الحضور في مهرجان الأقصر السينمائي يظهر ومعه فانوس رمضان للتعبير عن سعادته وتهنئته للشعب المصري بحلول الشهر الكريم، وأكد للجميع أن فانوس رمضان جزء مهم من طفولته.



وتضع المطربة نادية مصطفى وزوجها الفنان أركان فؤاد فانوس رمضان ضمن اهتمامات الأسرة في الشهر الفضيل وتشتري لبناتها فوانيس جديدة كل عام.