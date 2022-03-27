في إطار حرصه على تمييز عملائه بخدمات وسحوبات استثنائية وفريدة، أعلن بنك الخليج أن الموعد النهائي للإيداع والتأهل لسحب مليونير الدانة في 31 مارس الجاري، على أن يجرى السحب في 21 يوليو المقبل، وذلك تحت إشراف وحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة وشركة «آرنست آند يونغ».



للسنة السادسة عشرة على التوالي، يفخر حساب مليونير الدانة بتتويج مليونيرين في السحبين الكبيرين بقيمة 1.5 مليون دينار، ومليون دينار، وفائزين في سحبين بقيمة 100 ألف دينار لكل منهما، و10 فائزين في السحوبات الشهرية بقيمة 1000 دينار لكل منهما.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الخليج، محمد القطان: يسعدنا دائما في بنك الخليج توفير تجربة مصرفية استثنائية ومميزة لعملائنا، بالتوازي مع دورنا المجتمعي في تشجيع ثقافة الادخار ومكافأة المدخرين، بسحوبات شهرية وربع ونصف سنوية وسنوية، تحفزهم على ترسيخ عادة الادخار وتشجع الآخرين على اقتفاء أثرهم.