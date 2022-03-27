عقدت شركة الكويت للتأمين اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، حيث أقرت جميع بنود جدول الأعمال، والتي تشمل بند توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمعدل 33% أي 33 فلسا للسهم.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي، ان صافي الربح خلال عام 2021 بلغ نحو 11.4 مليون دينار، وبربحية 61.9 فلس للسهم، وذلك مقابل 10.5 ملايين دينار وبربحية 57 فلسا للسهم لنفس الفترة العام الماضي.



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي سامي شريف: «حققنا تلك النتائج حرصا منا على الوفاء بالتزاماتنا تجاه المساهمين والعملاء، وما زلنا نواصل إتباع سياسة متحفظة مع استمرار نجاحنا في إدارة التحديات التي تواجهنا، وخاصة استمرار تحديات الجائحة على البيئة التشغيلية والاقتصاد ككل».



وأضاف شريف أنه إلى جانب الأرباح والمبيعات، فإن العام الماضي كان حافلا بالإنجازات، حيث تم تثبيت التصنيف الائتماني لشركتنا من وكالتي AM Best وMoodys عند A- وA3 على التوالي مع نظرة مستقبلية مستقرة، كذلك أخذنا خطوات عملية نحو التوسع الجغرافي خارج الكويت. وتابع بالقول: «من دواعي سرورنا قامت الشركة بإطلاق وثيقة تأمين جديدة تحت مسمى سايبر سيف ضد أخطار الهجمات الالكترونية للحد من مضاعفات الهجوم الرقمي الذي ينجم عنه توقف أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة». وأشار إلى ان الشركة مستمرة وبقوة في خططها لمواكبة تطور خدمات التأمين تكنولوجيا وقامت الشركة بقفزات نوعية بهذا الخصوص، حيث تقوم دائرة المعلوماتية بإحداث تغييرات على المنظومة الحالية والتي تساعد على التواصل مع العملاء سواء على مستوى تلبية احتياجاتهم من ناحية المطالبات أو تجديد التأمينات لهم وكذلك أحدثنا نقلة نوعية في تأمينات الحياة الفردية.