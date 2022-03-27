عقدت شركة محمد عبدالرحمن البحر وشركاؤه المتخصصة في الحلول والخدمات الرقمية الشاملة وشركة تيمفيور المزود العالمي للتواصل عن بُعد والحلول الرقمية، اتفاقيتي شراكة استراتيجية التي تهدف إلى تعزيز مسيرة التحول الرقمي، وذلك بعد مناقشات ناجحة عقدها مسؤولو الشركتين مؤخرا.



ويعمل هذا التعاون على تمكين الشركتين من بناء تحالف قوي لحلول مبتكرة جديدة ودعم روح الشراكة في قيادة الأعمال المحلية كمزود موثوق به للحلول الرقمية، وتهدف الشراكة إلى تحسين نماذج تشغيل الأعمال، وزيادة الإنتاجية من خلال حلول الوصول عن بعد المتقدمة لشركة تيمفيور، أيضا من خلال الحلول المتخصصة لإدارة تكنولوجيا المعلومات عن بعد، وإنترنت (IoT)، وحلول الواقع المعزز (AR).



من جهته، قال إيهاب الخطيب المدير العام لمجموعة البحر: تتميز الكويت بإمكانات عالية ومتنامية في مجالات الاتصالات مع اتباع مسار أكثر رقمية، ويسعدنا التعاون بشكل وثيق مع شركة تيمفيور لتعزيز علامتنا التجارية، ومساعدتنا في توجيه مجموعة حلولنا الشاملة إلى كافة شرائح العملاء.



وتم تثبيت برنامج تيمفيور على أكثر من 2.5 مليار جهاز، ويعمل في جميع البلدان تقريبا على مستوى العالم، وبالتوافق مع هدف شركة محمد عبدالرحمن البحر وشركاؤه في استخدام أحدث التقنيات لتطوير إجراءات العمل وتمكين التقدم الرقمي، حيث تمثل الشراكة خيارا مثاليا لتحسين أداء عمل عملاء المنطقة على المدى البعيد.



وتعليقا على الشراكة الجديدة، أعرب جان يونكر، نائب الرئيس التنفيذي، قائلا: نرى أن الشراكة مع شركة محمد عبدالرحمن البحر وشركاؤه أصبحت بمنزلة اتفاقية ذات قيمة في الكويت، وإحدى أقوى شراكاتنا في المنطقة، وتعتبر الكويت دولة مؤهلة ومزدهرة للثورة الرقمية، ونعتقد أن شركة تيمفيور وشركة محمد عبدالرحمن البحر وشركاؤه سيحسنان من طريقة عمل الأفراد والمؤسسات معا.



وتتخصص شركة محمد عبدالرحمن البحر وشركاؤه في تحليل الهياكل الأساسية لتكنولوجيا المعلومات واحتياجات العمل، بما في ذلك تنفيذ حلول التحول الرقمي وتغطية العديد من الجوانب التي تشمل الأشخاص والإجراءات والتكنولوجيا والحوكمة والبيانات والتحليلات، وتعمل الشركة على توفير موارد عالية الجودة، وفريق متخصصا ذي خبرة، ودعم محلي من خلال الشراكة مع شركة محمد عبدالرحمن البحر وشركاؤه، والتي لها خبرة عريقة بمعرفتها بالأسواق المحلية للترويج لشركة تيمفيور من خلال الانضمام إلى قنوات البيع، وإدارة حملات تسويقية قائمة على الطلب لزيادة الوعي بين الفئة المستهدفة في دول مجلس التعاون الخليجي.



وتحث شركة محمد عبدالرحمن البحر وشركاؤه على استمرارية بالتطوير التكنولوجي، ما يجعلها الداعم الأساسي لعملائها، حيث تعبر عن امتنانها لعقد الشراكة مع شركة تيمفيور لتأييد مهمتها بتوفير تكنولوجيا ذات قيمة عالية، والتي بمقدورها تلعب دورا رئيسيا في عمليات التحويل والإجراءات والعمليات الخاصة بالمشاريع التجارية.



وتتميز الحافظة الخاصة بشركة محمد عبدالرحمن البحر وشركاؤه بتقديم أحدث الحلول في مجالات مهمة، على سبيل المثال إدارة تكنولوجيا المعلومات عن بعد، والواقع المعزز (AR)، وإنترنت (IoT)، ونحن على ثقة بأن تقنيات الجيل التالي لشركة تيمفيور ستضيف قيمة كبيرة إلى مجموعة الحلول، والتي تساعد المؤسسة على تحقيق أهداف العمل بنجاح.