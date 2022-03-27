تماشياً مع استراتيجيته الرامية لتطوير مهارات كوادره الوطنية وتعزيز مستقبلهم المهني ضمن المجالات المالية والمصرفية، قام بنك الكويت الدولي (KIB)، ممثلا في إدارة الموارد البشرية، بتقديم برنامجه التدريبي المخصص للخريجين الكويتيين الجدد ممن قاموا مؤخرا بالانضمام لفريق عمل البنك، والذي يهدف إلى تأهيلهم إلى أرقى مستوى من المهارات المهنية والعمل في القطاع المصرفي بجميع جوانبه.



ويتألف المحتوى التدريبي للبرنامج من مجموعة من الدورات الميدانية داخل الأفرع، موزعة عبر مختلف إدارات البنك، وذلك لتمكين المتدربين من اكتساب خبرات جديدة ومتنوعة.



وفي هذا السياق، قال مدير عام إدارة الموارد البشرية في البنك، فراس الدارمي: نحن في KIB نؤمن إيمانا راسخا بأهمية تأسيس موظفينا الجدد تأسيسا شاملا منذ البداية، كما نهتم كثيرا بإعداد كوادرنا الوطنية وإنشاء قاعدة معرفية قوية لهم باعتبارها نقطة انطلاق وحجر أساس لمسيرتهم المهنية الناجحة، ما يمكن الخريجين الكويتيين من ذوي الإمكانات العالية أيضا من الدخول إلى سوق العمل بكل ثقة والخوض في أعمال القطاع المصرفي بمهارات أفضل واحترافية أعلى تميزهم في مجال البنوك والمؤسسات المالية.



مضيفا أن الجولة التدريبية ركزت أيضا وبشكل كبير على تعريفهم بالبنية التحتية التكنولوجية الفريدة التي يتمتع بها البنك، والتي يقدم من خلالها مجموعة استثنائية من الخدمات الرقمية لعملائه، وذلك لتأهيلهم لتبني هذه التقنيات والعمل بها بجاهزية أكبر من أجل تقديم تجربة مصرفية متميزة وخدمة عالية الجودة لعملاء البنك.



علما أن KIB يواصل تطوير برنامجه الشامل لإدارة وتنمية رأس ماله البشري، وتوسيع نطاقه ليشمل جميع الموظفين فيه، حيث يعتبر KIB كل موظف في البنك عنصرا أساسيا وإضافة يمكنها أن تسهم بشكل فعال في تقدم مسيرته واستدامة أعماله إذا تم الاستثمار فيه ورعايته وتمكينه على أكمل وجه.