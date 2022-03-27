طرح البنك الأهلي الكويتي حساب الطالب +A الجديد، المصمم لغرس ثقافة الادخار الهادف والسليم في أوساط العملاء من الشباب، وتجدر الإشارة إلى أن حساب الطالب +A يعزز التزام البنك الأهلي الكويتي بنشر الوعي حول مبادئ التعامل المالي وتوعية المجتمع، وخاصة فئة الشباب اليافعين، حول كيفية اكتساب المعرفة المالية القائمة على أسس سليمة. ويتميز حساب الطالب +A، بسهولة الاستخدام والتشغيل، ويعتبر أيضا وسيلة ممتازة لطلبة الجامعات والكليات لتحويل مكافأتهم الطلابية، ويحصل عملاء حساب +A الجديد على هدية نقدية بقيمة 50 دينارا عند تحويل مكافأتهم الطلابية بالإضافة إلى فرصة الدخول في السحب للفوز بسيارة فيات 500. وفضلا عن ذلك، يستطيع عملاء حساب +A للشباب من التقدم بطلب بطاقة مسبقة الدفع مجانا، بالإضافة إلى الحصول على عرض اشتر تذكرة واحصل على اثنتين مجانا من سينما فوكس.



وفي معرض حديثها عن حساب الطالب +A الذي تم إطلاقه حديثا، قالت جهير معرفي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد (بالإنابة) في البنك الأهلي الكويتي: نحن فخورون بإطلاق حساب الطالب +A الجديد الذي يعزز الثقافة المالية في أوساط الشباب، ويسهم بشكل فعال في إنشاء مجتمع يتسم بالمسؤولية والكفاءة في مجال التعاملات المالية. ومن خلال طرح هذا الحساب الجديد اليوم، يواصل البنك الأهلي الكويتي الوفاء بوعده بتقديم خدمات مصرفية أكثر سهولة وبساطة، حيث يدمج احتياجات العملاء مع المنتجات والخدمات ذات الصلة لضمان تقديم تجربة مصرفية تتسم بالوضوح ونابضة بالحيوية. وتابعت معرفي: الوصول إلى جيل الشباب الكويتي يشكل مكونا مهما في استراتيجية التواصل التي ينتهجها البنك الأهلي الكويتي، ونحن لا نتطلع فقط إلى توظيف هؤلاء الشباب ومساعدتهم على التنقل في حياتهم المهنية، بل نأخذ في الاعتبار ملاحظاتهم واقتراحاتهم ونطبقها في المنتجات والخدمات التي نطرحها بحيث تواكب وتتماشى مع أسلوب حياتهم. وأود التنويه بأن حساب الطالب +A هو عرض مصرفي مصمم لفئة الشباب اليافعين ويهدف إلى غرس ثقافة الادخار والتشجيع على اتباع السلوك المالي المسؤول والمنضبط، وهو أمر مهم ومحوري لمستقبلهم. ومن أبرز سمات حساب الطالب +A أنه يواكب ويكمل أسلوب حياة العملاء، ويضع في متناولهم المزيد من الخدمات الحصرية، وفرصة للفوز بهدايا قيمة، من ضمنها سيارة فيات من طراز عام 2022.