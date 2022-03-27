

ضمن فعالية حملة «يا زين تراثنا»، قام البنك التجاري بتنظيم زيارة لمدرسة التكامل الدولية في منطقة صباح السالم، بهدف إطلاع الطلاب والطالبات على بعض جوانب التراث الكويتي القديم وكذلك العادات الكويتية القديمة وتعزيز سبل التواصل معهم وتعريفهم بأنماط الحياة التي عاشها الآباء والأجداد في الماضي وكيف أصبحت في الوقت الحالي.



وفي تعليقها على هذه الزيارة، قالت نائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري أماني الورع: نسعى دائما في البنك التجاري الكويتي إلى إطلاق العديد من الفعاليات والأنشطة المرتبطة بإحياء التراث الكويتي القديم وتثقيف جيل اليوم والغد بجانب من حياة الرعيل الأول من أهل الكويت في الماضي، وتابعت مبينة أن اسم البنك التجاري الكويتي قد ارتبط منذ أكثر من ربع قرن من الزمان بإحياء التراث الكويتي القديم من خلال مطبوعات وفعاليات أكدت ورسخت هذا المعنى. وقد اشتمل برنامج الزيارة على استضافة الحرفي جمال العلي لإقامة ورشة عمل شارك فيها الطلاب والطالبات والهيئة التدريسية بصناعة مجسم للبيت الكويتي القديم تم إهداؤه إلى إدارة المدرسة بنهاية الزيارة، كما تم توزيع هدية تذكارية تتماشى مع فعاليات الحملة التراثية على الطلاب، بالإضافة إلى إقامة العديد من المسابقات التراثية المتنوعة. وقد تفاعل الحضور مع الأسئلة التي تم طرحها.



وقبل اختتام الزيارة، وبمناسبة عيد الأم، قام فريق قطاع التواصل المؤسسي بتوزيع الهدايا والورود على الهيئة التدريسية والإدارية بالمدرسة تقديرا لدورهم الفعال وجهودهم الدؤوبة نحو الطلاب. كما قام فريق البنك أيضا بإهدائهم كتيب «كانت وصارت» ليكون مرجعا لطلبة المدرسة لما يحتويه من معلومات مهمة عن التراث الكويتي القديم.