حصدت «زين» المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت جائزتي «أفضل شركة اتصالات» و«أفضل شركة للتحول الرقمي» في الكويت عن العام 2021، وذلك خلال الحفل السنوي الذي نظمته مجلة «إنترناشونال فاينانس» المتخصصة في إطلاق التصنيفات السنوية في مجالات الاقتصاد والأعمال بفندق جميرا الإمارات بدبي.



وذكرت الشركة في بيان صحافي أن مجلة «إنترناشونال فاينانس» منحتها الجائزتين - للمرة الثالثة في تاريخها - تقديرا لمبادراتها في تحسين بيئة الأعمال، وسعيها المستمر في تعزيز حزمة خدماتها وحلولها المبتكرة وعروضها التنافسية لخدمة قاعدة عملائها التي تعتبر الأكبر في الكويت، والتي أحرزت فيها تقدما كبيرا مؤخرا على مستوى تمكين التحول الرقمي في مؤسسات القطاعين العام والخاص في الدولة.



ويبرز هذا التتويج المتميز من مؤسسة عريقة بمكانة «إنترناشونال فاينانس» ريادة زين في جميع أوجه عملياتها التشغيلية والتجارية، سواء من ناحية الإبداع في تقديم حلول الاتصالات المتنقلة، أو من ناحية قاعدة العملاء والإيرادات والحصة السوقية، حيث تقوم جوائز «إنترناشونال فاينانس» للتميز والإنجاز خلال هذا الحدث السنوي بتكريم إنجازات المؤسسات البارزة في مجالات الاقتصاد والمال والأعمال، فضلا عن الشركات التي قدمت إسهامات فائقة الأهمية في سبيل دعم بيئة الأعمال على مستوى أسواق المنطقة.



وثمنت «زين» اهتمام مجلة «إنترناشونال فاينانس» بالدور الذي تلعبه شركات القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني وتمكين التحول الرقمي بمؤسسات الدولة المختلفة، وتقديرها للإنجازات التي تحرزها المؤسسات الكويتية على وجه الخصوص، مبينة أنها تعتبر هذا التكريم بمنزلة اعتراف من مؤسسة متخصصة في قطاعات الاقتصاد والأعمال بتفوق وتميز عملياتها على المستويين التشغيلي والتجاري.



وتفخر الشركة بالرصيد الزاخر من الجوائز التقديرية التي حصلت عليها باعتبارها واحدة من العلامات التجارية الأكثر انتشارا في المنطقة، حيث حصدت زين مؤخرا المركز الأول في فئة «أفضل مشغل اتصالات» للمرة العاشرة، والمركز الأول في فئة «أفضل مزود خدمات إنترنت» للمرة السادسة، وذلك على مستوى قطاع الاتصالات المتنقلة في الكويت عن العام الماضي 2021 من مؤسسة «سيرفس هيرو»، المؤشر الوحيد في العالم العربي لقياس جودة الخدمة معتمدا 100% على أصوات المستهلكين.



وفي العام الماضي 2021، حصدت زين جائزة التميز على مستوى دول الخليج من شركة Dell Technologies الرائدة عالميا في مجالات حلول التكنولوجيا، وذلك تقديرا لتميز شراكتها الاستراتيجية في دفع التحول الرقمي بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمنطقة، وتقديم حلول منصات العملاء الأفراد وعملاء الأعمال وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية.



وكانت هذه الجائزة بمنزلة اعتراف من أحد أكبر رواد التكنولوجيا في العالم بقدرات زين وإسهاماتها في تمكين التحول الرقمي، وفي ريادتها بتبني أعلى المواصفات العالمية لتقديم الحلول الأكثر تطورا وبجودة خدمة عالية لعملائها الأفراد وعملاء قطاع الأعمال الذين تعتبرهم الشركة جزءا أساسيا من عائلة مشتركي زين الأكبر في الكويت.