أعلنت مازيراتي عن سيارة جريكاليه الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة، التي تمثل «التجربة اليومية الاستثنائية»، لأول مرة على مستوى العالم.



وتوفر السيارة الجديدة المزيج الأمثل من المزايا المتنوعة والأناقة الفائقة والأداء العالي والابتكار لتضمن أقصى درجات التميز في مختلف تجارب القيادة مع خصائص متميزة في الأداء والراحة والأمان. ويضاف إلى ذلك قدرات السير على الطرقات الوعرة لتقدم تجربة قيادة لا تضاهى. وتولى فريق مختبر مازيراتي للابتكار Maserati Innovation Lab في مودينا تطوير السيارة التي تم تصنيعها في مصنع كاسينو.



وتوفر جريكاليه طيفا واسعا من الإصدارات المتنوعة لتكون الطراز الأكثر تكاملا في تاريخ العلامة، إذ تم تزويد فئاتها المختلفة بمجموعة واسعة من المحركات، بما في ذلك محرك احتراق داخلي تقليدي ومحرك هجين كما تخطط مازيراتي لجعلها أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات كهربائية بالكامل في تاريخ مازيراتي.



وستقوم الشركة بتقديم 3 إصدارات عند إطلاق السيارة، وتشمل: GT، التي تستمد قوتها من محرك هجين خفيف مزود بـ 4 أسطوانات وقدرة 300 حصان، وModena، مع محرك هجين خفيف يمنحها قوة 330 حصانا، وتروفيو الفائقة المجهزة بمحرك بنزين عالي الأداء وقدرة 530 حصانا مزود بست أسطوانات بسعة 3.0 ليترات يستند على محرك Nettuno من سيارة MC20. وتأتي سيارة جريكاليه Folgore الكهربائية بالكامل مزودة باستطاعة 400 فولط لتستكمل هذه المجموعة المميزة.



وتتألق السيارة بمقصورتها الواسعة والمريحة فضلا عن مجموعة المزايا الرائعة الأفضل في فئتها، والتي تشمل مقصورة داخلية فسيحة وأعلى معايير الكفاءة في القيادة والتحكم والتسارع (من وضعية السكون لسرعة 100 كيلومتر بالساعة في 3.8 ثوان - في تروفيو) وسرعة قصوى (285 كيلومتر في الساعة- في تروفيو)، فضلا عن تجربة الصوت عالية الجودة والتركيز على استخدام أجود المواد مثل الخشب وألياف الكربون والجلد.



ويتزين تصميم جريكاليه بشعار مازيراتي الجديد على غرار جميع الطرازات التي تم إنتاجها بعد سيارة MC20. وتمتاز مقدمة السيارة بشبك أمامي منخفض يعزز فخامة مظهرها، حيث تجسد السيارة مزيجا بين الروعة والتقنية المتطورة مع تصميم الهيكل فائق الانسيابية الذي يمتاز بتفاصيل بصرية متعرجة ويبرز استخدام ألياف الكربون في مكوناتها التقنية. ويستوحي تصميم المصابيح الخلفية على شكل بوميرانج من سيارة جيوجيارو 3200 جي تي والذي يتماشى مع الخط التصميمي شبه المنحرف، وتضفي لمسات الكوبيه على المقصورة مظهرا أكثر جاذبية مع لمساتها النهائية المماثلة للسيارات الرياضية.



وتتحول كل رحلة في سيارة جريكاليه إلى مغامرة فريدة تجمع بين الراحة الفائقة وتجربة القيادة التي لا تضاهى بفضل نظام وحدة التحكم الديناميكي الجديد الخاص بمازيراتي Vehicle Dynamic Control Module (VDCM) والذي يتيح إمكانات شاملة للتحكم في السيارة. ويكفل خيار التحكم الشامل إبراز المزايا المتنوعة لمختلف أوضاع القيادة: كومفورت، جي تي، سبورت، كورسا (في تروفيو حصرا)، وأوف رود.