القاهرة - سامي عبدالفتاح



رغم الفوز المهم للفراعنة على السنغال بهدف دون رد، إلا أن الجماهير المصرية تعيش حالة من القلق قبل مباراة الإياب بعد غد الثلاثاء في داكار، بسبب الفوارق الفنية التي كانت واضحة بين المنتخبين في مباراة الذهاب رغم البداية الجيدة لمنتخب مصر، والتي أسفرت عن هدف مبكر بعد 4 دقائق عن طريق النيران الصديقة، حيث سجل الظهير الأيسر ساليو سييس في مرماه بالخطأ، بعد تسديدة صلاح التي ارتدت من العارضة لقدم مدافع السنغال وارتدت إلى الشباك.



المباراة اتسمت بالندية بين المنتخبين وبذل المنتخب المصري بقيادة مدربه البرتغالي كارلوس كيروش، مجهودا كبيرا على مدار شوطي اللقاء في مواجهة أسود التيرانغا بقيادة المدرب أليو سيسيه.



وفقد منتخب مصر خلال الشوط الأول للقاء مدافعه محمد عبدالمنعم لإصابته بكسر في الأنف، كما سيفقد مدافعه محمود علاء بسبب تراكم البطاقات الصفراء عليه، لذلك تم استدعاء علي جبر ورامي ربيعة مدافعي بيراميدز والأهلي.



وتغادر القاهرة اليوم بعثة المنتخب المصري الى داكار على متن طائرة خاصة، وسيؤدي المنتخب المصري مرانا وحيدا غدا على ملعب المباراة.



وعن الفوز بهدف وحيد، قال البرتغالي كيروش إن الفريقين اقتسما المواجهة، حيث بدأ منتخب مصر اللقاء بشكل جيد للغاية، وسجل هدفا مبكرا وتحكم في اللعب، من خلال استغلال المساحات، وفسر التراجع في الأداء بأنه طبيعي أمام بطل أفريقيا، لكنه يرى أن منتخب مصر لعب بشكل جماعي ممتاز، في مواجهة منتخب يملك العديد من المواهب الفردية، مشيدا بالروح القتالية للاعبيه، وأدائهم الشجاع أمام السنغال، مؤكدا أن منتخب الفراعنة استحق الفوز. فيما أبدى أليو سيسيه مدرب منتخب السنغال رضاه التام عن أداء لاعبيه رغم الخسارة مؤكدا أن المنتخب السنغالي لم يخسر بنتيجة كبيرة، لكن الفوز مهم نفسيا للفراعنة بالطبع.



وأضاف ان المباراة كانت متوازنة، ولعبنا بشكل جيد منذ البداية رغم استقبال هدف مبكر، ونجحنا في الاستحواذ وأدرنا اللقاء جيدا، لكننا افتقدنا الفاعلية على مرمى مصر.