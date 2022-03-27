قطعت منتخبات الجزائر وتونس والمغرب شوطا كبيرا نحو التأهل إلى مونديال قطر 2022، بفوز ثمين خارج الديار لـ «محاربو الصحراء» على الكاميرون و«نسور قرطاج» على مالي بالنتيجة ذاتها 1-0 فيما عاد «أسود الأطلس» بتعادل غالي من الكونغو الديموقراطية 1-1.



وعادت الجزائز بفوز مستحق من الكاميرون، بهدف مهاجم ليون الفرنسي إسلام سليماني (40).



وفي مباراة ثانية على ملعب «26 مارس» في العاصمة باماكو، ثأر المنتخب التونسي لخسارته أمام مالي 0-1 ضمن منافسات دور المجموعات في كأس أمم أفريقيا في الكاميرون قبل شهرين، وحققت فوزا على مضيفتها بهدف عكسي من المدافع موسى سيساكو (36) الذي سرعان ما تلقى البطاقة الحمراء بعد 4 دقائق ليقدم خدمة على طبق من فضة لـ «نسور قرطاج».



بدوره، انتزع المغرب تعادلا ثمينا من مضيفته الكونغو الديموقراطية 1-1 إذ افتتح يوان ويسا التسجيل لـ «الفهود» (12)، وأدرك البديل طارق تيسودالي التعادل لأسود الأطلس (77)، وشهدت المباراة ركلة جزاء أهدرها ريان مايي للمغرب في الشوط الثاني. وسبق للمنتخب المغربي أن تأهل إلى المونديال في أعوام 1970، 1986 حين بلغ الدور الثاني قبل الخروج على يد ألمانيا، 1994، 1998 و2018.