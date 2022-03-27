أكد المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود أهمية المنافسات الرياضية ودورها في إذكاء روح التحدي لدى المتنافسين، وان الرياضة كانت وستبقى لغة تخاطب لها الفضل الكبير في تعزيز العلاقات بين الشعوب والدول، مشيرا الى الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لمختلف انواع الرياضات.



جاء ذلك خلال استقبال الحمود بمكتبه بقصر السيف رئيس النادي الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية الشيخ أحمد الداود وبرفقته وفد الاتحاد العربي للدراجات النارية المكون من النائب الأول لرئيس الاتحاد إبراهيم فريد من مصر والنائب الثاني عبدالله الشعراوي من فلسطين والأعضاء علي الشاذلي من جيبوتي وهاشم شمعون من السودان وزقرير الحاج من الجزائر والمرافقين إسماعيل منصور وراجح حامد وزغلول مهدي.



وفي نهاية اللقاء، تقدم الشيخ أحمد الداود ووفد الاتحاد العربي بالشكر إلى الشيخ فيصل الحمود على حسن الاستقبال وبث روح الإيجابية نحو تقديم المزيد للارتقاء للأفضل.