أسامة دياب



في إطار الاحتفال بالذكرى الخمسين الـ50 لتأسيس العلاقات الديبلوماسية بين نيبال والكويت، نظمت سفارة نيبال بالتعاون مع الجالية النيبالية في الكويت حملة للتبرع بالدم في بنك الدم المركزي، حيث قام مسؤولو السفارة وعدد كبير من النيباليين المقيمين في الكويت بالتبرع بالدم في تلك المناسبة ولقد حضر الحملة الوكيل المساعد للشؤون الفنية في وزارة الصحة د. عبدالرحمن المطيري ومدير خدمات إدارة نقل الدم د. ريم الرضوان والمستشار بوزارة الخارجية صالح الصرعاوي.



بدوره، وصف سفير جمهورية نيبال لدى البلاد دورجا بهانداري العلاقات النيبالية ـ الكويتية والتي تأسست عام 1972 بالودية والتي تقوم على أساس من التفاهم والصداقة والتعاون، مشيدا بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة ومختلف مجالات التعاون. وتقدم بخالص الشكر إلى حكومة الكويت وخاصة وزارة الصحة والقائمين على بنك الدم ووزارة الخارجية لإتاحة مثل هذه الفرصة لتنظيم حملة التبرع بالدم على دعمهم ومشاركتهم في هذه المناسبة.