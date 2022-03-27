أسامة أبوالسعود



بارك رئيس نقابة العاملين في الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) مساعد الشريد لزملائه العاملين في شركة البترول الوطنية الإنجاز التاريخي بتدشين صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، تشغيل مشروع الوقود البيئي والذي تم بأياد وطنية خالصة. وثمن الشريد توجيهات سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بضرورة الاعتماد على الشباب الكويتي والاستغناء عن الأجنبي، مؤكدا أن هذه الرؤية هي وسام على صدورنا في القطاع النفطي وتدفعنا لبذل المزيد من الإنتاج والتقدم لصالح بلدنا. وختم الشريد تصريحاته بالتأكيد على أن الشباب الكويتي هو الأجدر بالمحافظة على مقدرات هذا الوطن ويجب فتح المجال أمام تعيين المزيد من الكفاءات الوطنية بمختلف الشركات النفطية ووضع رؤية شاملة لاستيعاب الكفاءات الوطنية من الخريجين الجدد.