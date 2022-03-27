دارين العلي



أكدت نائب المدير العام لقطاع شؤون الرقابة البيئية بالهيئة العامة للبيئة م. سميرة الكندري ان الهيئة ومن خلال تطبيقها لقانون 42 لسنة 2015 والمعدل بعض أحكامه بالقانون 99 لسنة 2016 أخذت على عاتقها قضية الحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استهلاك الطاقة والتوعية البيئية المجتمعية بالآثار السلبية لتغير المناخ على الكرة الارضية بشكل عام وعلى الكويت بشكل خاص.



وقالت الكندري في تصريح لـ«الأنباء» بمناسبة الاحتفال بساعة الارض والتي تصادف آخر يوم سبت من شهر مارس ان هذا الحدث حدث عالمي ويتم الاحتفال به سنويا ويهدف الى توعية المجتمع بقضية الحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال ترشيد استهلاك الطاقة للوصول الى الهدف العالمي وهو الحفاظ على الكرة الارضية من آثار تغير المناخ جراء زيادة غازات الدفيئة. ولفتت الى أن الهيئة العامة للبيئة وبمشاركة من برنامج الامم المتحدة للبيئة المكتب الإقليمي لغرب آسيا وبالتعاون مع جميع جهات الدولة ذات العلاقة، وقعت مذكرة تعاون لإعداد إستراتيجية منخفضة الانبعاثات الكربونية 2050 من خلال جرد الانبعاثات من غازات الدفيئة لجميع مصادر الانبعاثات من الدولة وايجاد الحلول والاجراءات للحد من الانبعاثات.