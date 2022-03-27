انطلاقاً من إيمانها بأهمية دعم رواد الأعمال الكويتيين الشباب وإتاحة المنصة والفرصة لدعم الروح والمواهب الشبابية الشغوفة، رعت شركة Ooredoo للاتصالات، تطبيق موقف، التطبيق الرائد لمواقف السيارات.



‎ويوفر تطبيق موقف حلولا رقمية ذكية لوقوف السيارات، يهدف إلى تحسين البحث عن حلول ذكية لمواقف السيارات وتسريع عملية ركن السيارة، كما يسهل على المستخدم عملية دفع رسوم موقف السيارات من خلال الهاتف دون الحاجة إلى الدفع نقدا. بالإضافة إلى تطوير عملية الدخول والخروج من مواقف السيارات من خلال تقنية التعرف على لوحة السيارة.



وقال مدير أول العلاقات العامة والاتصالات الداخلية والرعايات والمسؤولية الاجتماعية لدى Ooredoo الكويت، ناظم يوسف الغبرا: جاءت رعايتنا لتطبيق موقف اتساقا مع رؤيتنا المتمثلة بإثراء تجربة الأفراد الرقمية ودعم رواد الأعمال الكويتيين الشباب. فلطالما كنا في Ooredoo داعما أساسيا في تطوير الخدمات الرقمية لتلبية التحولات والاحتياجات الديناميكية في المجتمع، ما يسهم في تحسين نوعية الحياة بشكل عام، وأضاف الغبرا: نسعى في كل مرة نتواصل فيها مع المجتمع إلى صنع نسيجا جميلا من التجارب التي تنقل القيم الثلاث الرئيسة لشركة Ooredoo والتي تتمثل في التواصل والاهتمام والتحدي.



من جهته، قال المدير الشريك لتطبيق موقف عبدالله أحمد شعبان: نشكر شركة Ooredoo على دعمها الدائم والمستمر لموقف تكنولوجيز وإيمانها التام بأن التحول الرقمي لاستخدام مواقف السيارات هو التوجه الأنسب والمحتوم في مجال مواقف السيارات. نحن دائما نطمح لتطوير عملية مواقف السيارة في شتى الطرق وبدعم شركة Ooredoo بإمكاننا أن نصل إلى أهدافنا بشكل أسرع وأكثر فعالية.