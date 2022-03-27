أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن إبرام شراكة بين نادي امتياز الخطوط الجوية القطرية وبرنامج «مكافآت بيتك Baitak Rewards، يتيح خلالها للعملاء استبدال النقاط مع نادي الامتياز أفيوس عبر تطبيق يتم تحميله على الهاتف أو الموقع الإلكتروني لبرنامج «مكافآت بيتك».



وتمثل هذه الشراكة إضافة مهمة لعملاء البرنامج الذين سيتمكنون الآن من الاستمتاع بمكافآت أكثر مع نادي الامتياز وهو برنامج الولاء الخاص بـ «الخطوط القطرية»، أفضل شركة طيران في العالم بحسب تصنيف Skytrax. وتشجع الشراكة أيضا العملاء على زيادة استخدام بطاقات «بيتك» الائتمانية ومسبقة الدفع داخل الكويت وخارجها، والحصول على نقاط مقابل كل استخدام في عملية شراء بقيمة 1 دينار.



وقال المدير التنفيذي لمنتجات بطاقات الائتمان في «بيتك» طلال العربيد، إن الشراكة الجديدة مع نادي الامتياز يعد تطورا جديدا ببرنامج المكافآت، لطالما عملنا لتحقيقه، حيث سيتمكن عميل «بيتك» من استبدال النقاط المكتسبة بأفيوس والاستمتاع بتذاكر المكافأة، وترقية درجة السفر ووزن الأمتعة الإضافي، وتوفير ما يصل إلى 50% على الحجوزات باستخدام الدفع نقدا إضافة لنقاط أفيوس.



من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر: من خلال تعاوننا الأخير مع «بيتك»، نقدم لأعضاء نادي الامتياز لدينا في الكويت طريقة جديدة لكسب أفيوس التي يمكنهم من خلالها الحصول على مكافآت رحلات فريدة وتجارب سفر، وهم يغامرون بالخروج إلى ركن جديد من أركان العالم والتعرف على ثقافات جديدة.



وأكد العربيد أن البرنامج يأتي ضمن جهود تعزيز المزايا للعملاء وتحقيق رضاهم، مشيرا الى انه مقابل كل دينار مشتريات بالداخل او الخارج، يكسب العميل نقاط تصرف في مشتريات أخرى مع مجموعة من أرقى المتاجر ومنافذ الخدمة يزيد عددها على 150 جهة، كما ان جميع حاملي بطاقات «بيتك» المؤهلة للمشاركة في البرنامج يتم تسجيلهم بشكل تلقائي ببرنامج مكافآت «بيتك»، ويمكن استبدال نقاط «بيتك» من خلال القسيمة الإلكترونية عبر تطبيق برنامج «مكافآت بيتك» للهاتف المحمول أو عن طريق الصفحة الإلكترونية مباشرة بأفيوس أو منتجات المحلات المشاركة، كما ان هناك مجموعة من العروض المميزة المصاحبة لإطلاق برنامج «مكافآت بيتك» الجديد، والتي تشمل حصول العملاء الذين يقومون بتحميل تطبيق برنامج المكافآت للمرة الأولى على 1000 نقطة.



وأضاف أن البرنامج بالمرحلة الأولية يضم مجموعة مميزة من الشركات ذات العلامات التجارية العالمية من مجموعة متنوعة من القطاعات، مع ما يزيد على 100 ألف عضو حتى اليوم، بمشاركة أكثر من 150 تاجرا، ويجري استقطاب عدد من الشركاء الجدد للبرنامج لتقديم المزيد من خيارات استبدال المكافآت المميزة للعملاء مستخدمي بطاقات «بيتك» المؤهلة والمشمولة بالبرنامج.



وأوضح العربيد ن هناك 3 فئات مختلفة للبطاقات مع برنامج «مكافآت بيتك» وكل فئة تحدد العروض الحصرية والخاصة بها التي يحصل عليها العميل، وهي: فئة البطاقات السوداء وفئة البطاقات الفضية ويستطيع العملاء من حاملي الفئتين اكتساب النقاط من خلال جميع المحلات المحلية والدولية ومن خلال استخدام جميع نقاط البيع والتسوق الإلكتروني، وبإمكانهم أيضا تحويل نقاط «بيتك» إلى أي عضو آخر في البرنامج أما العملاء من فئة البطاقات الخضراء فيمكنهم اكتساب النقاط من خلال المحلات المشاركة ببرنامج «مكافآت بيتك» فقط، ويتم إضافة نقاط «بيتك» الإجمالية خلال 24 ساعة بعد كل عملية شراء مؤهلة لكسب النقاط، على ألا يكون العميل مشاركا في أي برنامج ترويجي آخر للبطاقات المصرفية.