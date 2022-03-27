مبارك الخالدي



استأنف منتخبنا الوطني لكرة القدم تدريباته عصر امس في مقر اقامته في مالطا، حيث اجرى تدريبا خفيفا بقياده المدرب فيتزلاف لافيكا، سبقته فقرة خاصة بالاستشفاء ومحاضرة فنية للجهاز الفني تضمنت تحليلا لمباراة الأزرق أمام منتخب لاتفيا والتي أقيمت عصر الجمعة وانتهت بتعادل إيجابي 1-1 في مباراة شهدت تسجيل القائد بدر المطوع لهدفنا في مباراته الدولية رقم 191. وكانت المباراة مفيده للاعبينا من الناحية البدنية والاحتكاك مع منتخب تميز بالقوة الجسمانية والبدنية، وهذا ما يحتاجه المنتخب في المرحلة المقبلة.



وأوضح لافيكا في محاضرته الفنية الجوانب السلبية والإيجابية لأداء اللاعبين، متمنيا الاستفادة من مجمل المباراة فنيا وتفادي السلبيات. إلى ذلك، عكف الجهاز الطبي بقياده د.عبدالمجيد البناي على وضع برنامج تأهيلي خاص للحارس حسين كنكوني واللاعب علي خلف اللذين تعرضا لإصابات طفيفة تمثلت في شد بالعضلة الضامة لخلف وكدمة في الركبة للحارس كنكوني، ومن المتوقع ألا يستعجل الجهاز الفني في قرار عودتهما للتدريبات الجماعية غدا لإتمام مرحلة التأهيل قبل مواجهة منتخب مالطا الثلاثاء المقبل. من جهه اخرى، خسر المنتخب الأولمبي أمام منتخب أفغانستان الأول ٠ - ٣ وذلك في المباراة التي جمعتهما عصر امس على ملعب مجمع «اميران سبورت» في مدينة انطاليا التركية، والمباراة هي الودية الثانية للأولمبي بعد خسارته من مالاوي 2-0، ومن المقرر أن يختتم مبارياته بلقاء طاجيكستان 29 الجاري.



ويستعد الأولمبي للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة في الكويت مايو المقبل ونهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة في أوزبكستان يونيو المقبل في مجموعة تضم منتخبات استراليا والأردن والعراق.