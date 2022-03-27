مبارك الخالدي



تشهد فترة التوقف الدولي الحالية «فيفا داي» مشاركة فاعلة لعدد من حكامنا الدوليين، حيث شارك الحكم الدولي أحمد العلي الخميس الماضي في إدارة المباراة الدولية بين العراق والإمارات ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة الى كأس العالم 2022 في قطر والتي أقيمت في مدينة الرياض، وقد غادر امس الأول متوجها إلى مدينة جدة للمشاركة في إدارة اللقاء الذي يجمع المنتخبين السعودي والاسترالي ضمن التصفيات ذاتها، والذي سيقام الثلاثاء المقبل.



وإلى مدينة الدوحة في قطر، غادر يوم الجمعة الماضي طاقم الحكام الدولي المكون من عبدالله جمالي للساحة وسيد محمود مساعد أول وأحمد صادق مساعد ثاني وعمار اشكناني حكم رابع، وسعد الفضلي كحكم لغرفة الفار وعلي كرم مساعدا لحكم الفار، وذلك لإدارة المباراة الودية الدولية بين منتخبي كرواتيا وسلوفينيا.