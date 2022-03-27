ندى أبو نصر



قام وفد من مجلس إدارة وعضوات مجموعة المرأة الدولية بزيارة الى مجمع العاصمة بالتنسيق مع شركة الصالحية العقارية، حيث التقين مديرة التسويق في الشركة عليا الصانع.



وتخللت الزيارة جولة في مرافق المجمع رافقتهن خلالها مديرة التأجير بشركة الصالحية العقارية ليلى بالمر، حيث أبدين الإعجاب الشديد بثريا عبارة عن شبكة صيد داخلها كرات كريستال على شكل محار يشير الى رسالة تاريخية مهمة للكويت وهي ربط الماضي بالحاضر للبلاد ما اضاف لها رونقا وجمالا خاصا.



جدير بالذكر ان مجمع العاصمة للتسوق يتكون من سبعة طوابق يحتوي جزء منها على ممشى خاص، وآخر يضم ثلاث عشرة دار سينما.