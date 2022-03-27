twitter facebook whatsapp viber telegram email أفراح العرو الأحد 2022/3/27 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 2342 A+ A- استمع المعرس ضاري العروالشيخ طلال الخالد مهنئا(أحمد علي)الشيخ أحمد النواف يقدم التهاني لزيد العرونائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي متوسطا نهار ومبارك العروالشيخ فهد جابر العلي مهنئاالشيخ حمد جابر العلي يباركفرز الديحاني يهنئ المعرس ضاري العروعيسى الكندري وأحمد مطيع وعبدالرحمن المطيري والعميد م.محمد الصبر والزميل محمد سندان يباركونثامر السويط يهنئ مبارك العروسعود أبوصليب والمستشار جمال الجلاوي والشيخ يوسف العبدالله يباركونحمدان العازمي يباركمهند الساير مباركامسلم البراك مهنئاد.حمود مبرك مهنئاسعدون حماد مباركاخالد العتيبي يباركالحميدي السبيعي مباركاأحمد مطيع يقدم التهانيعيسى الكندري وخالد المزين يباركاند.فاضل صفر مهنئا ولقطة تذكارية بالمناسبة السعيدة احتفل زيد مبارك العرو واخوانه بزفاف ابنهم ضاري، وأقاموا بالمناسبة حفلا حضره جمع من الشيوخ والنواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.