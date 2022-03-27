احتفل زيد مبارك العرو واخوانه بزفاف ابنهم ضاري، وأقاموا بالمناسبة حفلا حضره جمع من الشيوخ والنواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.



ألف مبروك.