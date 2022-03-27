تسلم الممثل الأميركي سامويل ل. جاكسون الذي درج المخرج كوينتن تارانتينو على الاستعانة به، جائزة أوسكار فخرية الجمعة عن مجمل مسيرته السينمائية.



وبرز الممثل الأميركي الأسود البالغ 73 عاما في أفلام سبايك لي («دو ذي رايت ثينغ») وتارانتينو («بالب فيكشن» و«جاكي براون» و«ودجانغو أنتشيند») وكشخصية متكررة في عدد من أفلام عالم «مارفل»، إلا أنه لم يحصل إلى الآن سوى على ترشيح واحد الأوسكار عن فيلم «بالب فيكشن».



ومنح جاسكون جائزة أوسكار عن مجمل مسيرته كممثل قبل يومين من الاحتفال الرئيسي لتوزيع جوائز الأوسكار.



وقال دينزل واشنطن خلال تسليمه الجائزة إلى جاكسون «152 فيلما، وعائدات بقيمة 27 مليار دولار، أكثر من أي ممثل آخر في التاريخ».



أما جاكسون الذي جلس في الصالة بالقرب من تارانتينو، فتحدث خلال تسلمه الجائزة عن مسيرته الفنية، وخصوصا عن دوريه في «جوراسيك بارك» و«داي هارد ويذ إيه فنجنس».



وعلّق مازحا «لقد كان من دواعي سروري أن أترك ذكرى لا تمحى لدى الجمهور بصفتي «عضو عصابة » و«لصا» و«أسود لا ينسى»، على سبيل المثال لا الحصر».