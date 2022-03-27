



انطلقت فعاليات الحملة التطوعية في مجال حماية بصر الأطفال وذلك في مجمع الأفنيوز خلال الفترة من 24 إلى 26 الجاري، وذلك بتنظيم مشترك من مؤسسة «أيزون» غير الربحية وجامعة الكويت ووزارة الصحة وشركة زين للاتصالات المتنقلة.



وذكرت الأستاذة المساعدة في كلية الطب بجامعة الكويت واستشارية طب وجراحة العيون وأستاذ الأخلاقيات الإكلينيكية في الكلية د.منال بوحيمد أن هذه المبادرة المجتمعية الأولى بعد الانتهاء تقريبا من جائحة فيروس كورونا وآثارها السلبية، وهي حملة تطوعية في مجال حماية بصر الأطفال، مبينة أن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة حملات تطوعية عديدة لفحص بصر الأطفال في المدارس وفي التجمعات والتي بدأت في 2010 بشراكة بين جامعة الكويت ووزارة الصحة وشركة الاتصالات المتنقلة زين ورعاة آخرين، والتي كانت تحت مسمى «شوف زين» ومازالت مستمرة بالتعاون مع وزارة التربية وكان آخر نشاط لها في 2019 قبل الجائحة.



وأشارت إلى أن الحملة تقام في مجمع الأفنيوز وتستمر على مدى ثلاثة أيام من العاشرة صباحا إلى العاشرة مساء يتم خلالها فحص نظر الأطفال فحصا أوليا والتأكد من جودة البصر للمسافات البعيدة والمسافات القريبة للقراءة، وفي حال وجود أي حاجة لمراجعة طبيب عيون مختص يتم نصح أولياء الأمور بالإجراءات ويتم إعطاؤهم المعلومات اللازمة.



وذكرت د.بوحيمد أن الفريق تمكن من فحص نظر 534 طفلا وطفلة مع ختام اليوم الثاني وتقديم نصائح وإرشادات لأولياء الأمور.



وتقدمت بالشكر للرعاة ومؤسسة «أيزون» المؤسسة غير الربحية المنظم الأول في الفعالية، كما تقدمت بالشكر إلى الرعاة لمشاركتهم تحت مظلة المسؤولية المجتمعية خدمة للناس وخدمة للمجتمع، متمنية أن تحقق هذه الفعالية قيم ورسالة وأهداف جامعة الكويت خدمة للمجتمع، وأهداف الشركاء المنظمين والرعاة وهم: شركة الاتصالات المتنقلة زين، ونظارات العالمية، بنك بوبيان، شركة الساير القابضة، ومركز البحر للعيون، ورابطة أطباء العيون الكويتية وإدارة الأفنيوز.