يسدل الستار اليوم على دوري كرة القدم العشبي للرجال ضمن فعاليات دورة الألعاب الرياضية للتعليم العالي التي ينظمها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي حتى 30 الجاري، بمواجهة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي مع الجامعة الأميركية، اذ تأهل التطبيقي عقب عبور أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية 2-1 بينما تأهل الجامعة الأميركية من بوابة كلية العلوم التقنية.



وفي منافسات دوري الطائرة رجال، حصد أبناء التعليم التطبيقي والتدريب اللقب عن جدارة بالفوز على جامعة الكويت 3-1 ليضيف لقبا جديدا للتطبيقي وهو ما يقربهم من حمل «كأس التفوق العام».



وفي نفس السياق، نظم الاتحاد المهرجان الختامي لمراكز كرة اليد بالتعاون مع الاتحاد الكويتي لكرة اليد بصالة اتحاد اليد تحت شعار «هيا نلعب كرة اليد» وشهد مشاركة كبيرة من الجنسين البنين والبنات.



ومن جانبه، أكد رئيس الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي فيصل المقصيد أن الاتحاد حقق خطوات كبيرة في تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي أعلن عنها في شهر ديسمبر الماضي، مضيفا: «مشروع مواهبنا في مدارسنا خلال الربع الأول من السنة الأولى للخطة ونعمل على زيادة العمل خلال الفترة لرقع نسبة الإنجاز في كافة المشاريع التي تتضمنها الخطة الاستراتيجية».