حقق الجواد «سربالي» لاسطبل الفراج، كأس المرحوم حمد القحطاني في الشوط الرابع والرئيسي كلاس 2 مسافة 1000 متر ضمن الاجتماع 23 لفروسية الأحمدي.



وقام مدير الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح ورئيس وأعضاء فروسية الأحمدي ومستشار شؤون الفروسيات والهجن في هيئة الرياضة محمد القحطاني بتسليم الكأس لاسطبل الفراج.



وفي بقية الاشواط: حقق «مقاييس» لاسطبل الأنصاري كأس الشوط الأول على مسافة 1400 متر وفي الشوط الثاني مسافة حل أولا «صيته» لاسطبل الفراج، اما الشوط الثالث على مسافة 2400 متر فأحرز اللقب «عادل» لاسطبل عبدالله العضيلة، وأخيرا في الشوط الخامس على مسافة 1800 متر حقق الجواد «صاحب المعالي» لاسطبل الوقيان المركز الأول.



من جانبه، تقدم القحطاني بالنيابة عن اسرته بالشكر لرئيس وأعضاء فروسية الأحمدي على تخصيص كأس باسم شقيقه الراحل حمد القحطاني في الاجتماع 23، مشيرا إلى أن هذا الأمر ليس بالغريب عليهم.