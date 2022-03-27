حنان عبد المعبود

أعلنت وزارة الصحة عن تمديد ساعات العمل في الفترة المسائية في مراكز فحص العمالة (الشويخ وصبحان) لتصبح من الساعة 1 ظهرا إلى 7 مساء، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد، بهدف التسهيل على المراجعين في مراكز فحص العمالة، وسعياً لتحقيق سلاسة تقديم الخدمة.

وحددت الوزارة في بيان لها بهذا الشأن، أن تكون الخدمة عبر هذه المراكز خلال هذه الفترة للعمالة الأهلية (مادة 18 - شركات)، كما يشترط على مسؤولي الشركات حجز مواعيد مسبقة وذلك عبر موقع وزارة الصحة الخاص بذلك للمركزين المذكورين.

كما شددت الوزارة في بيانها على الجميع بالحضور وفق المواعيد المقررة عبر آلية الحجز المسبق، تسهيلا على المراجعين ، ومنعا لاي ازدحام، وسعيا لتقديم الخدمة بكل يسر.