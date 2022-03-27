وجه النائب أسامه الشاهين حزمة من الأسئلة إلى وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن أسباب تأخير تطوير الطرق.

وجاء في المقدمة يعد طريق "الدائري الرابع" من أهم الخطوط السريعة في دولة الكويت، حيث يمتد من منطقة السالمية إلى دوار الأمم المتحدة، وتأتي أهمية هذا الطريق كونة نقطة توزيع إلى مناطق سكنية وتجارية وصناعية.

وعلى رغم أهميته إلا أن وزارة الأشغال العامة لم تطور هذا الطريق منذ إنشائه في العقد الثامن من القرن الماضي ، ومن خلال سؤال سابق تقدمت به لوزير الأشغال السابق في عام 2017م، أفاد بأن أعمال تطوير سيبدأ تنفيذها مطلع عام 2020 م.

وعليه يرجى إفادتي بالآتي:

- ما أسباب تأخر تنفيذ أعمال التطوير للدائري الرابع حتى الأن على الرغم توفر المخططات الهندسية للمشروع؟

- متى سينفذ تطوير طريق "الدائري الرابع" ومراحل التنفيذ؟ والمدة المقررة للانتهاء من العمل؟

وفي سؤال آخر قال في مقدمته : تعاقدت "الهيئة العامة للطرق والنقل البري" مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية، بالاشتراك مع أحد المكاتب المحلية بهدف وضع دراسة وتصميم واشراف على تنفيذ أعمال تطوير طريق "الدائري الثاني".

وتأتي أهمية تطوير "الدائري الثاني" كونه يمتد من شارع القاهرة إلى طريق الجهراء، ويتفرع من هذا الطريق العديد من المناطق السكنية.

وعليه يرجى إفادتي بالآتي:

- متى يبدأ تنفيذ مشروع تطوير "الدائري الثاني"؟

- ما المدة الزمنية اللازمة للانتهاء من أعمال التطوير؟

وفي مقدمة سؤال ثالث قال : تعاقدت "الهيئة العامة للطرق والنقل البري" مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية، بالاشتراك مع أحد المكاتب المحلية بهدف وضع دراسة وتصميم واشراف على تنفيذ أعمال تطوير طريق "الدائري الثالث".

وتأتي أهمية تطوير "الدائري الثالث" كونه يمتد من تقاطع شارع موسى بن نصير إلى تقاطع طريق المطار، بالإضافة إلى امتداد طريق الدائري الثالث من طريق المطار إلى شارع محمد بن القاسم، ويتفرع من هذا الطريق العديد من المناطق السكنية والتجارية.

وعليه يرجى إفادتي بالآتي:

- متى يبدأ تنفيذ مشروع تطوير "الدائري الثالث" ؟

- ما المدة الزمنية اللازمة للانتهاء من أعمال التطوير؟

وفي سؤال عن شارع دمشق وتعاقد الهيئة العامة للطرق والنقل البري" مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية، بالاشتراك مع أحد المكاتب المحلية بهدف وضع دراسة وتصميم واشراف على تنفيذ أعمال تطوير طريق شارع دمشق .

يرجى إفادتي بالآتي:

- متى يبدأ تنفيذ مشروع تطوير "شارع دمشق"؟

- ما المدة الزمنية اللازمة للانتهاء من أعمال التطوير؟