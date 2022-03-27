التزام أميركا بالمبدأ الأساسي المتمثل في منع إيران من امتلاك السلاح النووي "لا يتزعزع"

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الأحد، إن بلاده ستواصل التصدي لإيران عندما تهدد الولايات المتحدة أو تهدد حلفاءنا.

واضاف في تصريح للصحافيين خلال زيارة للقدس: "التزام أمريكا بالمبدأ الأساسي المتمثل في منع إيران من امتلاك السلاح النووي لا يتزعزع".

ومن ناحية أخرى أكد أن الولايات المتحدة ليس لديها استراتيجية لتغيير النظام في روسيا وذلك بعد أن قال الرئيس جو بايدن إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لا يمكن أن يبقى في السلطة".

وتابع: "أعتقد أن الرئيس.. البيت الأبيض أوضح الليلة الماضية أنه بكل بساطة لا يمكن السماح للرئيس بوتين بشن حرب أو عدوان على أوكرانيا أو أي طرف آخر.

وأضاف: "كما تعلمون، وكما سمعتم منا مرارا وتكرارا ليس لدينا استراتيجية لتغيير النظام في روسيا أو في أي مكان آخر".



