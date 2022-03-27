وصل دوري كرة الصالات للرجال لدورة الالعاب الرياضية للتعليم العالي والتي ينظمها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي، وتختتم يوم 30 مارس الجاري خلال الحفل الذي سيقام تحت رعاية محمد عبيد الراجحي وزير الدولة لشؤون مجلس الامة – وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلسي ادارة الهيئة العامة للرياضة بصالة اتحاد كرة اليد بمجمع صالات الشيخ سعد العبدالله بصباح السالم، إلى الدور قبل النهائي والذي سيشهد غدا " الاثنين" اقامة مواجهتين تجمع الاول التعليم التطبيقي مع جامعة الخليج والثانية اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الامنية مع الجامعة الاسترالية ويطمح ابناء الشرطة في التواجد المباراة النهائية لتعويض اخفاق فريق كرة القدم العشبي الذي خرج من الدور قبل النهائي ليعلن عن نفسه في منافسات الدورة خاصة ان النهائي سيقام على هامش حفل الختام.

وفي دوري كرة الطائرة للنساء تستضيف غدا صالة الجامعة الامريكية اليوم المباراة النهائية التي ستجمع الجامعة الامريكية مع جامعة الخليج ويتطلع الفريقان التي حصد اللقب ليكون اضافة لهم خلال كأس التفوق العام والذي يقترب من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وعلى الجانب الاخر ينظم الاتحاد المدرسي المهرجان الختامي لمراكز الموهوبين لكرة القدم في تمام الساعة الخامسة مساء غدا " الاثنين " بنادي الصم والبكم بمنطقة الصليبيخات ويأتي ضمن الخطة الاستراتيجية التي اطلقها الاتحاد في ديسمبر الماضي وتعتمد على اكتشاف المواهب وثقلهم من خلال المراكز التي تم تدشينها في محافظات الكويت المختلفة بحضور عدد من نجوم العصر الذهبي الذين ابدوا موافقتهم على الحضور لرفع معنويات اللاعبين الصغار وحثهم على تقديم المزيد من الجهد لتمثيل الكرة الكويتية .

ومن جانبه اكد المدرب الوطني انور بوطيبان على ان المهرجان جاء نتيجة نهاية المرحلة الاولي لعملية اختيار اللاعبين ضمن مراكز الموهوبين الست المنتشرة في المحافظات الست طبقا للجدول الزمني للخطة الاستراتيجية للاتحاد ، واضاف قائلا: سيتخلل المهرجان عدد من المباريات المصغرة بين فرق المحافظات لزيادة المهارات ورفع المستوي الفني والبدني وتقيم اداء عملهم خلال الفترة السابقة لجميع اللاعبين والاجهزة الفنية والادارية.