تعزيز سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الطرفين في مجالات مكافحة الجريمة وطلبات المساعدة القضائية وتسليم المجرمين



أسامة أبو السعود

استقبل النائب العام المستشار ضرار علي العسعوسي بمكتبه صباح اليوم الأحد وفد النيابة العامة بجمهورية مصر العربية المكون من المستشار محمد علي حسن الشبيني مستشار المكتب الفني للنائب العام المصري ورئيس النيابة إسلام محمد رضوان الحديدي، حيث تم بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين النيابة العامة بالكويت والنيابة العامة بجمهورية مصر العربية وتعزيز سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الطرفين في مجالات مكافحة الجريمة وطلبات المساعدة القضائية وتسليم المجرمين.



حضر الاجتماع سفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت السفير أسامة شلتوت، كما حضر من النيابة العامة بدولة الكويت كل من المحامي العام الأول سلطان ماجد بوجروه ومدير نيابة التعاون الدولي طلال الفهد ونائب مدير نيابة التعاون الدولي طلال الفرج.