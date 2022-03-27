العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي: ارتفاع حجم التجارة الخارجية بين الإمارات والكويت إلى ما يقارب الضعف



أمير زكي

أكد مدير الإدارة العامة للجمارك بالتكليف سليمان الفهد أن حركة التبادل التجاري بين الكويت والإمارات العربية المتحدة شهدت ارتفاعا كبيرا ما دفع البلدين الى بذل المزيد من الجهد والتعاون لتعزيز الشراكة وتسخير كل الإمكانات لضمان انسيابية حركة السلع التجارية بتوقيع «اتفاقية الممر التجاري الافتراضي صباح اليوم»، مشيرا إلى أن المشروع يسهم في زيادة التبادل التجاري ويأتي ضمن خطط استراتيجية ووفق متطلبات منظمة الجمارك العالمية لأمن وتسهيل سلسلة تزويد التجارة، لاسيما في ظل وجود الظروف والمتغيرات الدولية على كافة الأصعدة.



وأشار الفهد إلى تشكيل فرق عمل مشتركة في القوانين والتشريعات والربط الإلكتروني والنظام الآلي والإجراءات الجمركية والمخاطر وعقدت اجتماعات مكثفة بين الجانبين عبر الاتصال المرئي وتم الاتفاق الذي وقع اليوم ليكون الثاني بعد المملكة العربية السعودية، لافتا الى وجود تواصل لتوقيعها مع دول أخرى دولية كالصين، لافتا الى انه تم إعداد مذكرة تفاهم تلخص التعاون الجمركي الفني واللوجستي منها تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالشحنات والمشغلين الاقتصاديين وقبول الوثائق الإلكترونية ورقمنة المعلومات الجمركية وتبادل معلومات البيان الجمركي للتخليص المسبق، وذلك لتقليص الزمن المستغرق للتخليص الجمركي والعمل بإدارة المخاطر دون الإخلال بالمتطلبات الأمنية.



وأشار الفهد الى أن الاتفاقية ستسهم في الحد من التلاعب في البيانات ومكافحة الاتجار غير المشروع للبضائع وايضا سيعمل على تبادل الخبرات للتطوير والإصلاح والتحديث لتعزيز نمو التجارة والاقتصاد في البلدين، مؤكدا أن الإدارة العامة للجمارك تتطلع للمزيد من التعاون والتنسيق المستمر لإبرام مذكرات تفاهم بكل المجالات بين البلدين لتسهيل التبادل التجاري والذي سيلعب دورا كبيرا في زيادة التبادل التجاري بين البلدين.



بدوره، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي إن العلاقات الاقتصادية بين بلدينا حققت قفزات نوعية خلال الفترة الماضية، حيث ارتفع حجم التجارة الخارجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت إلى ما يقارب الضعف بين عامي 2012 و2021، وخلال عامي 2020 و2021 فقط حققت التجارة بين البلدين نموا كبيرا بلغ 28%.



وأشار الشامسي الى أن الهدف من الاتفاقية تعزيز التجارة الثنائية بين الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتطوير السياسات والإجراءات وتكامل الأنظمة لتسهيل الحركة عبر الحدود بين البلدين، وذلك من خلال إنشاء ممر تجاري افتراضي يمهد للمزيد من التعاون في عدة مجالات مثل الإجراءات الجمركية والقوانين والتشريعات وإدارة المخاطر بالإضافة إلى الربط الإلكتروني.



وأضاف انه خلال العامين الماضيين مررنا بضغوطات كبيرة ناتجة عن جائحة (كوفيد-19)، حيث نجحت سياسات العمل المرنة والاستجابة السريعة لمؤسساتنا في تجاوز تحديات الجائحة التي سلطت الضوء على أهمية تبني الحلول الرقمية وتطبيقاتها في دعم قطاعات الأعمال المتنوعة وعلى رأسها قطاع التجارة والخدمات اللوجستية، بهدف ضمان استمرارية تدفق سلاسل التوريد ووصول الإمدادات الحيوية إلى الدول.



وأكد الشامسي ثقته في إمكانات بوابة المقطع المتطورة حيث ستكون قادرة من خلال التعاون مع شركائنا على دفع عجلة الابتكار ليكون محورا رئيسيا من محاور نجاح هذا الممر التجاري الافتراضي، وذلك عبر تمكين التحول الرقمي الذي من شأنه إحداث تغييرات جذرية تسهم في تبسيط عمليات الموانئ والإجراءات الجمركية.



وسيتيح ذلك المستوى المتقدم من التكامل الرقمي لنا ولشركائنا تيسير العمليات، الأمر الذي سيلقى ترحيبا كبيرا من الشركات التجارية بمختلف أحجامها وأنشطتها.



وذكر الشامسي أن مجموعة موانئ أبوظبي نجحت خلال مسيرتها في بناء قدرات فريدة، واكتساب خبرات متنوعة وعميقة في العديد من المجالات، ونفتخر اليوم بفرصة التعاون الجديدة هذه مع أشقائنا في الكويت والتي تتيح لنا العمل معا لمواصلة تمكين قطاع التجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة وحول العالم، ونأمل أن نقدم من خلال هذا التعاون نموذجا يحتذى به لتبسيط الإجراءات الجمركية والتجارية بين دول المنطقة.



وأكد الشامسي أن مجموعة موانئ أبوظبي تلتزم التزاما راسخا ببذل كل الجهود والإمكانات اللازمة لإنجاح هذا الاتفاق وإرساء أفضل المعايير العالمية وتوفير البنى التحتية الرقمية اللازمة لكي نتمكن معا من حصد ثمار الممر التجاري الافتراضي الذي سيكون له تأثير إيجابي ملموس على التجارة والاقتصاد في كلا البلدين.