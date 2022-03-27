يشارك وفد الهيئة العامة للشباب المتمثل بأربعة طلاب كويتيين تحت 18 عاما من طلبة برنامج وادي الشباب، للمشاركة بمسابقة SeaPerch الإقليمية للغواصات الآلية (غرب آسيا) التي تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري - فرع الشارقة خورفكان 2022 من 26 الى 28 مارس.

وقالت الهيئة العامة للشباب في بيان صحافي، إن مسابقة SeaPerch الإقليمية للغواصات الآلية (غرب آسيا) هي مسابقة سنوية إقليمية يتأهل فيها المشاركون للمسابقة العالمية وتتبع المسابقة منهجا فريدا يركز على تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات حيث تكون الهندسة البحرية هي محور التحدي.

وأوضحت أن SeaPerch هو برنامج إبداعي للغواصات الآلية هدفه إعداد الطلاب لإنشاء غواصة آلية تدار عن بعد لتقوم بإنجاز مهام تحت البحار. يمكن للطلاب أن يقوموا بإنشاء الغواصة الآلية داخل أو خارج المدرسة وذلك باستخدام مجموعة معدات تتكون من قطع منخفضة التكلفة وفي متناول اليد.

وبينت أنه خلال البرنامج سيتعلم الطلاب مفاهيم هندسية ومهارات حل المشاكل والتصميم والعمل الجماعي كما سيستكشفون جميع المهن الشيقة المتاحة أمامهم في مجالات هندسة البحار والمحيطات.

وأفادت أن التحدي مفتوح للمدرسة الابتدائية والمتوسطة والثانوية طلاب من دول مجلس التعاون الخليجي (البحرين ، العراق ، الكويت ، عمان ، قطر ، السعودية ، والإمارات ، إضافة إلى الأردن) ويمكن للطلاب الانضمام إلى هذا التحدي من خلال تصميم مركبة يتم تشغيلها عن بُعد لأداء مهام محددة تحت الماء وفقا لموضوع كل عام.

وأشارت إلى خوض المشاركين تجربة تصميم وتنفيذ غواصة آلية مدارة عن بعد باستخدام أساسيات تصميم السفن والغواصات مما يشجع المشاركين على استكشاف مبادئ هندسة البحار والمحيطات وسيتاح للطلاب تعلم مهارات هندسية وتصميمية من خلال أنشطة التجربة العملية وبإمكانهم الاطلاع على جميع الوظائف الشيقة المتعلقة بالهندسة البحرية.

وذكرت أن المسابقة تقام سنويا في الإمارات العربية المتحدة لتأهيل الفائزين للمنافسة الدولية التي تقام في جامعة ميريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية.