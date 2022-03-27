استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح اليوم، رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

كما استقبل سمو ولي العهد بقصر بيان صباح اليوم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والسادة أعضاء الشعبة البرلمانية المشاركين في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي ال144 والذي عقد في جمهورية اندونيسيا خلال الفترة من 20 حتى 24 مارس 2022.

حضر المقابلة مدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب.

واستقبل سمو ولي العهد بقصر بيان صباح اليوم سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.

كما استقبل سمو ولي العهد بقصر بيان صباح اليوم وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد خلال جولته لتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.

حضر المقابلة مدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن العيسى ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير ناصر الهين وسفير دولة الكويت لدى مملكة بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) السفير جاسم البديوي.